الكيان الصهيوني يحذر رعاياه من السفر الى قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوصت ما تسمى هيئة مكافحة الإرهاب الإسرائيليين بعدم السفر الى قطر لحضور مباريات المونديال هناك بسبب ما وصفته الخطر الموجود في البلاد. وفقا لتقرير القناة 12 الإسرائيلية هذه الليلة.

وأجرت " هيئة مكافحة الإرهاب" تقييمات يومية للأوضاع، في ضوء شهادات الإسرائيليين حول العداء والمضايقات الذي يتعرضون لها من السكان المحليين والعديد من السياح من الدول العربية والشرق الأوسط الذين حضروا كأس العالم في الايام الاخيرة.

ووصل التحذير من السفر الى المستوى 3، مستوى واحد أقل من البلدان المعادية مثل لبنان وإيران وسوريا واليمن والعراق حسب التقرير.

وفيما يتعلق بالإسرائيليين المتواجدين في قطر لمشاهدة المباريات، أوصت الهيئة بضرورة اخفاء هويتهم وان لا يتحدثون العبرية في الشوارع من أجل تجنب الاحتكاك.

ومن جهة أخرى ثمن الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية " حماس" عبد اللطيف القانوع، حالة التضامن الواسعة "مع قضيتنا الفلسطينية في مونديال قطر 2022" و قال: "إن تربع فلسطين في قلب مونديال قطر 2022 يؤكد أنها القضية المركزية للأمة حاضرة في قلوب الملايين من أبناء أمتنا وأحرار العالم".

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