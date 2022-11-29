  1. إيران
  2. السياسة
٣٠‏/١١‏/٢٠٢٢, ١٢:٤٥ ص

خلال اتصال هاتفي؛

وزيرا خارجية ايران وتركيا يتباحثان حول تصعيد التوتر على الحدود التركية السورية

وزيرا خارجية ايران وتركيا يتباحثان حول تصعيد التوتر على الحدود التركية السورية

تباحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان، ونظيره التركي مولود جاويش اوغلو، مساء اليوم الثلاثاء، بشان آخر التطورات الحدودية التركية السورية والاشتباكات العسكرية الحاصلة فيها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تباحث وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ونظيره التركي مولود جاويش اوغلو، مساء اليوم الثلاثاء، بشان آخر التطورات الحدودية التركية السورية والاشتباكات العسكرية الحاصلة فيها.

أشار عبداللهيان في هذه المحادثة الهاتفية إلى تفهم الجمهورية الإسلامية الإيرانية لمخاوف تركيا الأمنية وضرورة معالجة هذه المخاوف قائلا: إن تحقيق ذلك يتطلب استمرار المحادثات الأمنية بين البلدين، وان اللجوء إلى العمليات العسكرية البرية لن يساعد في حل المشاكل ، بل سيلحق الاضرار ويجعل الوضع أكثر تعقيدا.

كما أعلن استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتقديم أي مساعدة للحل السياسي للمشاكل القائمة بين البلدين تركيا وسوريا.

من جانبه شرح وزير الخارجية التركي الوضع الراهن ومواقف بلاده تجاهه، معربا عن تقديره للدور البناء للجمهورية الإسلامية الإيرانية وتقرر مواصلة هذه الاتصالات.

/انتهى/

رمز الخبر 1928359

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات