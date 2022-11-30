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٣٠‏/١١‏/٢٠٢٢, ٧:٥١ م

مديرية الامن العامة:

استشهاد احد منتسبي وزارة الامن الإيرانية في محافظة سيستان وبلوجستان

استشهاد احد منتسبي وزارة الامن الإيرانية في محافظة سيستان وبلوجستان

اعلنت مديرية الامن العامة في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي ايران، عن استشهاد احد القوات المنتسبة الى وزارة الامن "احمد صالحي" خلال القيام بمهامه في مدينة زابل شمال المحافظة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان مديرية الامن العامة في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرقي ايران، أعلنت في بياناً لها اليوم الاربعاء، ، عن استشهاد احد القوات المنتسبة الى وزارة الامن في مدينة "زابل" شمال المحافظة، الشهيد احمد صالحي.

وأشارت مديرية الامن العامة في محافظة سيستان وبلوجستان إلى ان الفقيد "احمد صالحي" ارتقى شهيدا خلال القيام بمهامه في مدينة زابل.

واضاف البيان، ان مراسم تشييع جثمان هذا الشهيد، ستقام غدا الخميس في زاهدان (مركز سيستان وبلوجستان)، ومن ثم سينقل الى مسقط راسه بمحافظة مازندران (شمال البلاد).

/انتهى/

رمز الخبر 1928393

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