وفد قائد الثورة الى محافظة سيستان وبلوشستان يقدم تقريرا حول الأحداث الأخيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الوفد أشار الى ان اعداء الدين والشعب والوطن ارتكبوا خطأ في الحسابات حينما حاولوا استغلال الاحداث الاخيرة في محافظة سيستان وبلوشستان للوصول الى اهدافهم البغيضة والقديمة ألا وهي خلق الشرخ في جسد الامة الاسلامية الواحدة وإضعاف التلاحم الوطني، وقال ان الاعداء اغتنموا الفرصة وجاءوا بكل ما لديهم الى الساحة الا ان اهدافهم لم تتحقق في ظل وعي وبصيرة اهالي المحافظة.

واضاف: ان الوفد انطلاقا من الثقة الكبيرة التي كان يحملها على كاهله خلال زيارته للمحافظة ، اعد 21 برنامجا جماهيريا متنوعا من ضمنها اجتماعات وزيارات ميدانية ومشاركة في تجمعات جماهيرية في مدن زاهدان وزابل وخاش وسراوان وإيرانشهر ودلجان وتشابهار، مع التواصل والاستماع وجهًا لوجه من اجل دراسة أعمق وأكثر استراتيجية لسياقات وعوامل التصعيد.

وتابع: بعد هذه الرحلة والعودة إلى طهران ، عُقدت عدة اجتماعات لتحليل وتوحيد الانطباعات ، بالإضافة إلى إعداد قائمة بالاقتراحات والنتائج ، وأخيراً مخرجاتها ونتائجها في شكل تقرير موجز من 7 صفحات و تقرير مفصل من 60 صفحة ، تم تقديمه الى سماحة قائد الثورة الإسلامية.

واضاف: ان الوفد ، بالإضافة إلى محاولته قدر المستطاع خلال الرحلة ، الاستماع وتوثيق وتلخيص آراء العلماء والنخب وشيوخ العشائر والمسؤولين وعموم المواطنين من السنةوالشيعة ، ومواساة أسر الشهداء والمصابين في الأحداث الأخيرة ، وتماشيا مع التنفيذ الكامل لتدابير قائد الثورة الاسلامية، تابع المحاور التالية:

1) إطلاق سراح الموقوفين الذين لم يرتكبوا جريمة خطيرة ومؤثرة.

2) التعامل بحزم وعدم التسامح مع المذنبين.

3) البت في اوضاع المتضررين.

4) منح عنوان؛ "الشهيد" للضحايا الأبرياء بعد مراجعة ملفاتهم من قبل مؤسسة الشهيد.

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