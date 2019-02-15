نيودلهي تدين الهجوم الارهابي في سيستان وبلوشستان

ونقلا عن الموقع الاعلامي لوزارة الخارجية الهندية، افاد البيان الصادر عنها ان الهند تدين بشدة الهجوم الارهابي الجبان على طريق خاش – زاهدان في محافظة سيستان وبلوشستان الذي استهدف عددا من كوادر الحرس الثوري مساء الاربعاء 13 فبراير الحالي.

واضاف البيان أن الارهاب مدان بجميع اشكاله ويجب محاكمة مرتكبي هذه الجرائم بسرعة وبدون تمييز.

كما اعربت الهند عن تضامنها مع عوائل الضحايا وايران حكومة وشعبا؛ متمنية الشفاء العاجل لمصابي الهجوم.

يذكر ان عناصر تابعة لزمرة ما يسمي بـ "جيش العدل" استهدفت مساء الاربعاء، من خلال اعتداء ارهابي انتحاري حافلة لكوادر الحرس الثوري على طريق زاهدان - خاش في قرية جانعلي بمحافظة سيستان وبلوشستان.

وادى هذا الحادث الارهابي الذي نفّذ بواسطة شاحنة صغيرة مفخخة الى استشهاد 27 شخص واصابة 13 اخرين من هذه الكوادر./انتهى/