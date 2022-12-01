كرواتيا تقصي بلجيكا من مونديال قطر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بهذا التعادل، رفع منتخب كرواتيا رصيده إلى 5 نقاط، لينتزع وصافة المجموعة ويصعد رفقة المنتخب المغربي المتصدر بسبع نقاط. أما منتخب بلجيكا ثالث المونديال الماضي، الذي تفنن مهاجمه روميلو لوكاكو في إهدار الفرص، فقد ودع من الدور الأول بعدما جمع 4 نقاط فقط، بينما تذيل منتخب كندا الترتيب دون رصيد.

وكان الشوط الأول متكافئا بين الفريقين، مع خطورة نسبية لبلجيكا. وهدد المنتخب الكرواتي مرمى تيبو كورتوا بثلاث محاولات كلها خارج الإطار من بيريشيتش وماركو ليفايا ويورانوفيتش.

وكما أنقذت تقنية الفيديو بلجيكا من احتساب ركلة جزاء تورط بها كاراسكو بسبب وجود تسلل ضد ديان لوفرين. أما منتخب بلجيكا، فقد أضاع فرصتين أكثر خطورة، الأولى سددها كاراسكو في جسد الحارس بينما أطاح ديريس ميرتنز بالكرة فوق العارضة بغرابة شديدة بعد تمريرة متقنة من كيفن دي بروين.

وبدأ الشوط الثاني بإيقاع ساخن وسريع من الفريقين، وتحول اللقاء لما يشبه مباراة ملاكمة. شارك روميلو لوكاكو ثم ثورجان هازارد مكان ميرتنز وتروسارد سعيا لتنشيط الهجوم البلجيكي.

وبالفعل، هدد لوكاكو المرمى برأسية ضعيفة أمسكها الحارس الكرواتي ليفاكوفيتش بعدها تسديدة طائشة من دي بروين فوق العارضة. جاء الرد الكرواتي سريعا وعنيفا، حيث تصدى كورتوا لثلاث تسديدات متتالية من نجوم الوسط كوفاشيتش وبروزوفيتش ومودريتش.

انتفضت بلجيكا مجددا، حيث أضاع كاراسكو انفرادا، أتبعه تسديدة من لوكاكو ردها القائم الأيسر، ثم رأسية أخرى خارج المرمى بغرابة شديدة بعد عرضية من دي بروين. وتحرك المدربان روبرتو مارتينيز وزلاتكو داليتش بنفس النهج، تبديلان لكرواتيا بنزول باساليتش وبيتكوفيتش مكان كراماريتش وليفايا، بينما شارك تيليمانس وجيريمي دوكو مكان ديندوكر وكاراسكو.

سدد مودريتش كرة أنقذها كورتوا، ورد دي بروين بمحاولة جديدة أبعدها الحارس ليفاكوفيتش. في الدقائق الأخيرة شارك ايدين هازارد مكان مونييه في مجازفة هجومية كبيرة، قبلها أضاع لوكاكو فرصة جديدة بغرابة شديدة على بعد مسافة قريبة من مرمى كرواتيا.

احتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل ضائع، استهلها لوكاكو بإهدار فرصة أخرى لا تضيع، بعدها بثوان أبعد المدافع الكرواتي جفارديول الكرة في اللحظة الأخيرة ليحرم لوكاكو من هز الشباك قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية معلنا تأهل كرواتيا وخروج بلجيكا من الدور الأول./انتهى/

المصدر: كووورة