المنتخب الهولندي يدفع أمريكا خارج المونديال ويتأهل إلى ربع النهائي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أهداف هولندا جاءت بأقدام ممفيس ديباي، دالي بليند ودينزيل دومفريس (د 10، 54+1 و81)، فيما أحرز حاجي رايت هدف أمريكا الوحيد في الدقيقة 76.



وتنتظر كتيبة المدرب الهولندي لويس فان جال الفائز من مباراة الأرجنتين ضد أستراليا، لملاقاته في دور ال8.



وكاد المنتخب الأمريكي أن يباغت نظيره الهولندي بهدف مبكر بعد أقل من 3 دقائق، حينما وصلت كرة إلى بوليسيتش داخل منطقة الجزاء، لكنه أهدر الفرصة بغرابة بعدما تصدى الحارس نوبيرت لتسديدته ببراعة.



ولكن الرد الهولندي كان أكثر قوة بعدما شنت كتيبة المدرب لويس فان جال هجمة سريعة انتهت بتمريرة عرضية من دومفريس إلى ديباي داخل منطقة الجزاء، ليقابلها بلمسة خاطفة، استقرت داخل الشباك، لتتقدم الطواحين بهدف مبكر.



وعاد ديباي لتهديد مرمى الحارس الأمريكي تيرنر بتسديدة قوية، لكنها أخطأ طريقها ومرت إلى خارج الملعب.



وواصل المنتخب الأمريكي محاولاته على مرمى نوبيرت، سعيا نحو التعادل، لكن الحارس الهولندي صمد مجددا أمام تسديدة قوية من تيموثي ويا.



وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول، عادت هولندا لمباغتة أمريكا بهدف ثان بذات الطريقة، لكن هذه المرة عبر بليند، الذي حاكى تسديدة ديباي في الهدف الأول بعد تمريرة من دومفريس أيضا.



وفي بداية الشوط الثاني كادت تشهد هدف التقليص من أمريكا عن طريق تيم ريم، لكنه أهدر الفرصة بغرابة.



وكانت هولندا على مقربة من إطلاق رصاصة الرحمة على المنتخب الأمريكي بعد كرة عرضية ارتطمت بقدم أحد المدافعين، لتتحول بالخطأ نحو مرمى، لكن يقظة الحارس مات تيرنر حالت دون وصولها للشباك.



وتلقى ماكيني تمريرة حريرية على حدود منطقة جزاء هولندا، لكنه أطلق تسديدة طائشة أعلى المرمى، لتضيع فرصة التقليص مجددا.



وتصدى الحارس الأمريكي ببراعة لتسديدة ديباي من خارج منطقة الجزاء، ليحولها بأطراف أصابعه إلى ركنية.



واستطاع البديل حاجي رايت تقليص النتيجة لأمريكا بعد عرضية لامست قدمه وقفزت الكرة إلى داخل الشباك، لكن دومفريس بدد الأحلام الأمريكية بعد 5 دقائق بعدما أضاف الهدف الثالث للهولنديين بمقابلته لعرضية من الجهة اليسرى بلمسة إلى الشباك.

المصدر: كووورة

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