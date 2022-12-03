رئيسي: ليس في دستور الجمهورية الاسلامية طريقا مسدودا

وأفادت وكالة مهر للانباء، أن الرئيس الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي خلال خطابه في "المنتدى الوطني حول مسئولية تطبيق الدستور" أشار إلى ضرورة تطبيق جميع مبادئ الدستور في البلاد، قائلا: "يجب أن نحاول تحديد جميع الحقوق والمهام المعلنة في المجالين التنفيذي والتشريعي والمهام المحددة لجميع مسؤولي النظام في الدستور."

وأضاف الرئيس الايراني: " أن بلدنا بلد الانتخابات، حيث اجريت بعد الثورة الاسلامية العديد من الانتخابات في البلاد، لكنني متفاجئ من أن دعاة حقوق الإنسان يدعمون نظاما في المنطقة لم يجر اي انتخابات حتى الآن، وفي المقابل يقومون باعمال عدائية تجاه الجمهورية الاسلامية التي كانت لديها الانتخابات في كل سنة بعد الثورة الاسلامية تقريبا.

وأكد السيد رئيسي: "أنني بصفتي رئيسًا للجمهورية، مسؤول عن تنفيذ الدستور وأعتبر نفسي المدافع عن حقوق جميع الأشخاص من مختلف الأديان والأعراق في بلدنا" مضيفا: "أعتقد أن بناء إيران قوية لن يمر إلا عبر تنفيذ الدستور."

واعتبر انه يمكن أن نغير الاساليب، ولكن القيم غير قابل للتغيير، حيث يمكننا مناقشة الآليات وفقًا للظروف دون التغيير في القيم مشددا على أنه لايوجد في دستور الجمهورية الإسلامية أي طريق مسدود.

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