حادث أمني في مطار بن غوريون أثناء مغادرة هرتسوغ إلى البحرين +فيديو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه طُلب من الركاب في مطار بن غوريون أخذ الحيطة والاختباء بعد أن اخترقت سيارة بسرعة عالية نقطة التفتيش في المطار في وقت مبكر من صباح الأحد، حسبما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" أنه تم إيقاف السيارة واعتقال سائقها الذي أصيب بجروح طفيفة بعد إطلاق النار عليه.

وفتح تحقيق في الحادث، وتم التعرف على السائق على أنه من سكان الضفة الغربية ودخل إسرائيل بشكل غير قانوني وسرق السيارة في منطقة بوسط البلاد.

وجاء الحادث تزامنا مع مغادرة رئيس الكيان الصهيوني الزائل اسحاق هرتسوغ، عبر نفس المطار متوجها إلى البحرين في أول زيارة للمملكة، وقال قبيل الصعود إلى الطائرة إن زيارته للبحرين تمثل "رسالة سلام للمنطقة وخطوة تاريخية توسع العلاقات الإسرائيلية مع العالم العربي".

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