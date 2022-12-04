اتساع نطاق الاحتجاجات الرافضة لزیارة رئیس الكيان الصهیوني الزائل الی البحرین

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه عشیة الزیارة المرتقبة لرئیس الکیان الصهیوني الزائل الی البحرین اتسعت نطاق الاحتجاجات الرافضة لهذه الزیارة والمسیرات الجماهیریة، لتشمل مناطق الدیه، المرخ، کرانة، الدراز، السنابس، وجزیرة ستره شرق البحرین.

وردّد المتظاهرین شعارات منددةً بزيارة هرتسوغ وبالتطبيع مع الکیان الصهیوني الزائل ورفعوا لافتات كتب عليها "الموت لاسرائيل" و"تطبيعكم خيانة" و"عهدا منا وقسما لن تجدوا الأمان في أرضنا"، وسط إجراءات أمنية مشدّدة فرضتها الشرطة وقوات الأمن البحرينية.

وتحدّثت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت، عن تزايد المنشورات التي تطالب السلطات في البحرين بإلغاء زيارة رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، المقررة يوم الأحد للعاصمة المنامة.

وقال موقع "zaman" الإسرائيلي، إنّ "من المقرر أن تتم زيارة هرتسوغ للبحرين اليو الأحد. ومع اقتراب موعد الزيارة، تتزايد الانتقادات الموجهة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين".

وأضاف أنّه "بعد تزايد المنشورات التي تطالب السلطات في البحرين بإلغاء زيارة هرتسوغ، وحتى التهديدات ضده، تقرّر تعزيز الأمن الرئاسي لهرتسوغ".

واعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، يوم السبت، عن تزايد المنشورات التي تطالب السلطات في البحرين بإلغاء زيارة رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، المقررة اليوم الأحد للعاصمة المنامة.

وقال موقع "zaman" الإسرائيلي، إنّ "من المقرر أن تتم زيارة هرتسوغ للبحرين يوم الأحد. ومع اقتراب موعد الزيارة، تتزايد الانتقادات الموجهة إليه في مواقع التواصل الاجتماعي في البحرين".

وأضاف أنّه "بعد تزايد المنشورات التي تطالب السلطات في البحرين بإلغاء زيارة هرتسوغ، وحتى التهديدات ضده، تقرّر تعزيز الأمن الرئاسي لهرتسوغ".

وتتواصل التظاهرات في البحرين رفضاً لزيارة رئيس الاحتلال الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، تلبيةً لدعوة تلقّاها من الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ورفع المتظاهرون الأعلام البحرينية والفلسطينية، وردّدوا شعارات منددةً بزيارة هرتسوغ وبالتطبيع مع الاحتلال، وسط إجراءات أمنية مشدّدة فرضتها الشرطة وقوات الأمن البحرينية.

وأكد المرجع الدينيّ البحريني، الشيخ عيسى قاسم، أن "التطبيع خيانة"، رافضاً "تدنيس رئيس الكيان الصهيونيّ أرض البحرين".

وقال الشيخ قاسم إن "القول والعمل من شعبنا الأبي: لا لتدنيس رئيس الكيان الصهيوني لأرض الإيمان والكرامة".

ودعت جمعية "الوفاق" البحرينية، في وقت سابق، إلى المشاركة الفعّالة في تظاهرة إلكترونية بالتزامن مع زيارة الرئيس الإسرائيلي، مؤكدةً أنّ "موقف الشعب البحريني ثابت في مناصرة القضية الفلسطينية".

ویذکر انه سيقوم رئيس كيان الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بزيارة إلى مملكة البحرين يوم 4 كانون الأوّل/ ديسمبر الجاري، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي منذ ابرام اتفاق التطبيع قبل عام. ونشرت "هيئة البث الإسرائيلية" یوم الخميس، أنّ هرتسوغ "سيلتقي بملك البحرين وكبار المسؤولين في المملكة وأفراد من الجالية اليهودية."