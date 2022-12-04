العراق...اندلاع حريق بالقرب من المسرح الوطني ببغداد

وكالة مهر للأنباء وأفادت، انه صرح مصدر أمني إن "حريقاً نشب داخل احدى البنايات بالقرب من المسرح الوطني في العاصمة" مضيفا أن "الحريق عبارة عن احتراق مولدة وخزين من مادة الكاز الموجود اعلى سطح احدى الفنادق".

وأشار الى، أن "فرق الدفاع المدني تمكن من اخلاء النزلاء وباشر بعمليات الاخماد".

من جانبها، أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاحد، إخماد حادث حريق مولدة كهربائي موضوعة أعلى سطح بناية فندق قرب المسرح الوطني وسط .

وذكرت المديرية في بيان أن "فرقها شرعت بإخلاء بناية الفندق من النزلاء بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإخماد باستخدام عجلة السلم المخصصة للأبنية المرتفعة إضافة إلى عجلات الإطفاء التخصصية لتنهي أعمال الإخماد والتبريد دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية"

السومرية

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