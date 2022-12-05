صحيفة أمريكية: ما يجري في أوكرانيا حرب بالوكالة من قبل الغرب ضد روسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه لفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن شعورا برز في 3 ديسمبر في منتدى رونالد ريغان للدفاع الوطني السنوي في كاليفورنيا، حيث التقى القادة العسكريون وأعضاء الكونغرس ورؤساء شركات الدفاع، "بأن الأوقات القديمة غير الطيبة قد عادت من جديد، وأن أمريكا وحلفاءها الأوروبيين لم يتعاملوا بعد مع التحدي بشكل كامل".

وفي حين ترى الصحيفة، أن الصين لا تزال تعتبر أكبر تهديد طويل الأمد في الولايات المتحدة، "فقد طغى على ذلك ضرورة تشغيل سرعات أعلى بكثير لمعالجة مشكلة لم يكن الكثيرون على دراية بها قبل عام واحد فقط: حرب بالوكالة مريرة ضد روسيا في أوكرانيا، الأمر الذي أربك البنتاغون والصناعات الدفاعية".

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح في وقت سابق بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، "ليس فقط بتوريد الأسلحة، ولكن أيضا بتدريب الأفراد.. في المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى".

كما صرح ألكسندر غروشكو، نائب وزير الخارجية الروسي في وقت مضى، بأن الحديث لا يدور عن أي دفء في العلاقات مع موسكو، والحلف يشن حربا بالوكالة ضد روسيا، في حين أن الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ صرح بأن الحلف ليس طرفا في الصراع في أوكرانيا ولن يسمح لنفسه بالانجرار إلى ما يحصل.

المصدر: نوفوستي

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