أمير عبد اللهيان يلتقي مع الرئيس الصربي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين أميرعبداللهيان صباح اليوم، خلال زيارته لصربيا، برئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش وتحدث معه حول القضايا الثنائية والاقليمية والدولية.

والجدير ذكره انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان ايضا صباح اليوم مع رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش ببلغراد وناقش معها اخر تطوارات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية.

وفي هذا الاجتماع، أكد وزير خارجية بلادنا، في إشارة إلى الاجتماع والمناقشة بين رئيسي البلدين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على مستوى الرئيسين. واعلن عن استعداد بلادنا لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا المجال.

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