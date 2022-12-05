أمير عبد اللهيان يعلن عن استعداد بلاده لتطوير العلاقات مع صربيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان صباح اليوم مع رئيسة الوزراء الصربية آنا برنابيتش ببلغراد وناقش معها اخر تطوارات العلاقات الثنائية والاقليمية والدولية.

وفي هذا الاجتماع، أكد وزير خارجية بلادنا، في إشارة إلى الاجتماع والمناقشة بين رئيسي البلدين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها على مستوى الرئيسين. واعلن عن استعداد بلادنا لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا المجال.

كما نقل أمير عبد اللهيان تحيات النائب الأول لرئيس بلادنا إلى رئيسة وزراء صربيا، وأعرب عن أمله في أن تتوفر الأرضية اللازمة لتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأعلن وزير خارجية بلادنا، عن استعداد رئيس الجانب الإيراني للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة في طهران، وأعرب عن أمله في توفير الآليات اللازمة في هذا الإطار لتعزيز العلاقات في مختلف الأبعاد بوتيرة أسرع في اتجاه مصالح البلدين.

وكانت القضايا المتعلقة بالتعاون بين البلدين في مجالات الثقافة والدبلوماسية البرلمانية والسياحة والعلوم والزراعة من بين المحاور الأخرى التي أثارها أمير عبد اللهيان في هذا الاجتماع.

ومن جانب اخر أشارت رئيسة وزراء صربيا، آنا برنابيتش، في هذا الاجتماع، إلى الذكرى السنوية الـ 85 للعلاقات بين البلدين، وأكدت على ضرورة اتخاذ خطوات تتماشى مع قدرات البلدين في مختلف مجالات .

واعلنت رئيسة وزراء صربيا عن استعداد بلادها للتعاون مع ايران في مختلف المجالات منها: التعاون العلمي الأكاديمي والزراعة والطاقة .

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