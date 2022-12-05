زاخاروفا: يجب تعزيز أمن البعثات الدبلوماسية في أفغانستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: "ندين بشدة الهجوم الذي وقع يوم 2 ديسمبر واستهدف رئيس البعثة الدبلوماسية لجمهورية باكستان الإسلامية في أفغانستان، والذي أسفر عن إصابة حارسه الشخصي بجروح خطيرة. وأعلن تنظيم داعش عن تحمله مسؤولية الحادث".

وتابعت زاخاروفا القول: "هذا الحادث، مثل الهجوم الانتحاري الذي استهدف السفارة الروسية في سبتمبر، يشير إلى أنه يجب على السلطات الأفغانية أن تبذل الجهود الإضافية لمواجهة التهديد الإرهابي وتوفير مستوى إضافي من الأمن للبعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد".

المصدر: تاس

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