حماس: الشعب الفلسطيني الحرّ والثائر سيواجه عدوان الاحتلال بمزيد من المقاومة

وأفادت وكالة مهر للانباء، انه نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني الأسير المحرر الشهيد: عمر مناع (الفرارجة) (23 عاماً)، الذي ارتقى فجر اليوم الإثنين، بنيران قوات الاحتلال في مخيم الدهيشة جنوب شرق مدينة بيت لحم.

وأكدت الحركة أنّ شعبنا الحرّ وشبابنا الثائر سيواجه عدوان الاحتلال بمزيد من المقاومة، مشيرةً إلى أن محاولات الاحتلال المستميتة لوقف المقاومة ستفشل بسواعد الأبطال الذين ينتفضون في كل أرجاء الوطن.

وبعثت بالتحية إلى أهلنا وثوار شعبنا في بيت لحم الذين تصدوا لعدوان الاحتلال على مخيم الدهيشة، والتعزية لذوي الشهيد ومحبيه، راجية الله الشفاء العاجل للمصابين، والحرية للأسرى ومن بينهم يزن مناع شقيق الشهيد عمر.

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