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٠٥‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٩:١٢ ص

فجر اليوم؛

شهيد وإصابات برصاص قوات الاحتلال إثر اقتحام مخيم الدهيشة في بيت لحم + فیدیو

شهيد وإصابات برصاص قوات الاحتلال إثر اقتحام مخيم الدهيشة في بيت لحم + فیدیو

قوات الاحتلال تقتحم مخيم الدهيشة جنوبي الضفة الغربية، ومواقع فلسطينية تؤكّد استشهاد الشاب عمر مناع خلال الاقتحام.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه استشهد شاب فلسطيني، وإصاب آخرين برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم الدهيشة في مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية فجر اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022.

وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد شاب بعد إصابته برصاص الاحتلال الحي في الصدر بمخيم الدهيشة في بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن الشهيد هو الأسير المحرر عمر مناع من مخيم الدهيشة.

واقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال مخيم الدهيشة في بيت لحم، واندلعت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود نيران أسلحتهم ما أدى إلى ارتقاء شاب وإصابة آخرين.

/انتهی/

رمز الخبر 1928507

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