وزير الخارجية الايراني يؤكد على موقف إيران الداعم لوحدة الاراضي الصربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني، حسين امير عبداللهيان، جدد اليوم الاثنين، خلال لقائه رئيس جمهورية صربيا، الكساندرو فتشيج، الاعلان عن الدعوة الرسمية التي بعثها رئيس الجمهورية الاسلامية الى نظيره الصربي لزيارة طهران، مؤكداً موقف ايران الداعم لوحدة الاراضي في هذا البلد.

وفي معرض الاشارة الى المباحثات التي اجراها مع رئيسة وزراء صربيا، اكد وزير الخارجية الايراني ضرورة النهوض بحجم التعاون بين طهران وبلغراد في شتى المجالات وبما يرقى الى مستوى العلاقات الدبلوماسية العريقة بين البلدين، واستعرض "الاليات الابداعية" الكفيلة بتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري بين ايران وصربيا.

ومن جهته، حمّل الرئيس الصربي، وزير الخارجية الايراني الزائر، تحياته الى رئيس الجمهورية الاسلامية "اية الله السيد ابراهيم رئيسي"، قائلاً: "ان صربيا تعتبر ايران دولة ذات اهمية في المنطقة وتحرص على توسيع العلاقات معها وبما يليق بمستوى الطاقات المتاحة في كلا البلدين".

/انتهى/