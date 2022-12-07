إذا أراد الکیان الصهیوني الانتحار خوفًا من الموت فلن نوقفه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي، في حديث عن رد الجيش الإيراني على التدريبات المشتركة للكيان الصهيوني ومحاكاة هجوم على إيران: ان أفعال الكيان الصهيوني أشبه بإحداث ضجيج والغناء في الظلام لمواجهة مخاوفه.

وأكد اللواء موسوي: الکیان الصهیوني الجبان يسير نحو الزوال بمشيئة الله، لكن إذا أراد الانتحار مبكرًا و خوفًا من الموت فلن نوقفه.

و ردا علی سوال أخر حول جهوزية الجيش، قال اللواء سيد عبد الرحيم موسوي: إذا كان هناك تهديد لاستقلال و وحدة أراضي الجمهورية الإسلامية ونظامها، فإن الجيش سيدخل بقوة ويرد برد ساحق.

و فی الاسبوع الماضي اطلقت مناورات مشتركة بين الولايات المتحدة و إسرائيل فوق البحر الأبيض المتوسط، لمحاكاة ضربات هجومية ضد البرنامج النووي الإيراني، شملت إجراء طلعات جوية بعيدة المدى، لمحاكاة المهام التي تحتاج فیها المقاتلات للوصول إلى إيران.

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