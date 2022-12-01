وصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي ومستعدون لحماية وحدة أراضي البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد سلاح الجو في الجيش الإيراني "أمير حميد واحدي"، قال خلال تجمع أساتذة وقادة وطلاب جامعة الشهيد "ستاري" لعلوم وتكنولوجيا الطيران: "القوة الجوية في الجيش الإيراني وصلت إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، وذلك بالاستعانة بالشباب الخبراء العاملين في هذه القوة وبفضل الصناعات الجوية في البلاد".

ومضى يخاطب طلاب وصُنّاع المستقبل في سلاح الجو قائلاً: اليوم ببركة النظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية ودماء آلاف الشهداء، فالظروف جاهزة للوصول إلى ذروة التقدم في مجالات التحقيقات والبحوث والعلوم ، ولا يلزم سوى الالتزام لتحقيق الأهداف السامية.

وفي الختام أشار أمير واحدي إلى أن سلاح الجو في الجيش، مستعد اليوم لحماية وحدة أراضي البلاد، بالاعتماد على شباب ملتزمين وخبراء وموثوقين ، وهذا الأمر جعل العدو يخشى من قدرات إيران الاسلامية في جميع المجالات.

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