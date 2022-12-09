أبو ترابي: الرصيد الاجتماعي اهم عنصر لتحقيق التقدم في المجتمعات الانسانية

وأفادت وكالة مهر للانباء أن حجة الاسلام "ابوترابي فرد" أكد بان ولاية الفقيه هي ادارة العلم والعدالة بشكل متزامن، مؤكد ان تحلي جميع المدراء خاصة كبار المدراء بالتقوى والعلم يشكل العنصر الاساس لمنع الاضرار الناجمة عن القدرة في النظام الاسلامي.

واعتبر الرصيد الاجتماعي اهم عنصر لتحقيق التقدم في المجتمعات الانسانية واضاف ان الرصيد الاجتماعي يتكون من ثلاثة عناصر هامة في الادب السياسي والاجتماعي في العالم هي مستوى الوعي ومستوى الثقة ومدى المشاركة وتوفر هذه العناصر في اي مجتمع يشير الى مستوى عال من الرصيد الاجتماعي.

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