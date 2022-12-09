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٠٩‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٧:١٨ م

مجلس الأمن الأرمني: يريفان وباكو توصلتا إلى اتفاق بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية

مجلس الأمن الأرمني: يريفان وباكو توصلتا إلى اتفاق بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية

أعلن أمين مجلس الأمن الأرمني، أرمين غريغوريان، اليوم الجمعة، أن يريفان وباكو توصلتا إلى اتفاق بشأن إقامة العلاقات الدبلوماسية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال غريغوريان في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأرمني: "هناك بند واحد يوجد اتفاق بشأنه (بين يريفان وباكو). ويخص هذا البند مسألة إقامة العلاقات الدبلوماسية وفق اتفاقية فيينا. أما جميع النقاط الأخرى فلا يوجد اتفاق واضح عليها".

وأضاف أن "الشعب الأرمني على علم بالمشاكل الموجودة بين أرمينيا وأذربيجان".

وأوضح: "هذه هي مشكلة ناغورني قره باغ والحدود غير المحددة التي لم يتم ترسيمها والتي نحاول ترسيمها، وهذه هي مشكلة رفع الحصار والقضايا الإنسانية. المناقشات حوال هذه المشكلات لا تزال مستمرة".

المصدر: نوفوستي
/انتهى/
رمز الخبر 1928660

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