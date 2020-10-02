أذربيجان تعلن الاستيلاء على مرتفعات استراتيجية في قره باغ

وقالت وزارة الدفاع فی أذربیجان: "تتواصل منذ صباح 2 أکتوبر الباکر المعارک الشرسة وتستمر العملیات العسکریة. وسیطرت القوات المسلحة الأذربیجانیة علی عدد من المرتفعات الاستراتیجیة فی اتجاه أغدیرین، وحول مداغیز".

وافادت أرمینیا بدورها بتدمیر طائرة حربیة وأخری مسیرة تابعتین لسلاح الجو الأذربیجانی.

وکان قادة روسیا والولایات المتحدة وفرنسا قد دعوا أمس إلی وقف فوری للأعمال العدائیة فی قره باغ.

وأعرب الرؤساء، فلادیمیر بوتین ودونالد ترامب وإیمانویل ماکرون، عن مواساتهم لأسر القتلی والجرحی، ودعوا یریفان وباکو إلی استئناف المفاوضات علی الفور.

وتصاعدت الأوضاع علی خط التماس فی إقلیم قره باغ صباح یوم 27 سبتمبر