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١١‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٤:٣٩ م

الفياض: الحفاظ على النصر يتطلب أدوات وأساليب جديدة وقد يكون أصعب من تحقيق النصر

الفياض: الحفاظ على النصر يتطلب أدوات وأساليب جديدة وقد يكون أصعب من تحقيق النصر

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض، اليوم الاحد، ان يوم النصر يمثل فخراً للاجيال القادمة ونقطة لتصحيح المسار، مبينا ان الحفاظ على النصر يتطلب أدوات وأساليب جديدة ومختلفة وقد يكون أصعب من تحقيق النصر.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الفياض في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة ليوم النصر الكبير، ان "يوم النصر يمثل فخراً للاجيال القادمة ونقطة لتصحيح المسار"، مبينا ان "صناع النصر هم الشهداء وعلى رأسهم قادة النصر".

وأفاد رئيس هيئة، اليوم الاحد، ان البعض يحاول أن يعبث بالأمن كي لا ينهض العراق، فيما اشار الى ان هناك من يضع العصي بعجلة هذه الحكومة لإعاقتها.

واضاف ان "الحشد الشعبي انطلق في أيام صعبة والشعب العراقي مر في سلسلة من التحديات"، مشيرا الى ان "النصر على الإرهاب ساهم فيه جميع أبناء الشعب العراقي".

وأكد ان "البعض يحاول أن يعبث بالأمن كي لا ينهض العراق"، مشددا على ضرورة "الدفاع عن استقرارنا الأمني والحشد يذود عن أمن العراق دائماً".

وتابع "علينا ألا ننجر إلى الصراعات"، موضحا ان "هنالك من يضع العصي بعجلة هذه الحكومة لإعاقتها".

وبين ان "النظام السياسي يعبر عن إرادة الشعب والدستور ويجب الدفاع عنه"، لافتا الى ان "تاريخ العراق مشرق وثرواته هائلة وما يزال يواجه التحديات".

وذكر ان "القادة الشهداء يمثلون شوكة بعيون الأعداء".

/انتهى/

رمز الخبر 1928723

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