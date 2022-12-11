السيد الحكيم يؤكد أهمية الاستعداد للمرحلة المقبلة ويحذر من حملات الاستهداف

وأفادت وكالة مهر للانباء أن السيد الحكيم، جدد خلال لقائه عددا من القيادات التنظيمية لتيار الحكمة الوطني في منطقتي الشعب والمدائن "العزاء في ذكرى شهادة السيدة فاطمة الزهراء (سلام الله عليها)" مشيراً إلى "طبيعة مشروعها ودورها في الدفاع عن المشروع الذي تراجعت عن نصرته الأمة، كما باركنا لهم ذكرى الانتصار الكبير على قوى الظلام والإرهاب".

وأكد "أهمية الاستعداد للمرحلة القادمة، والانفتاح على الجمهور العراقي والتواصل معه وشرح طبيعة الأدوار التي قامت بها الحكمة في المرحلة الماضية، كما دعونا للاعتزاز والفخر بالتاريخ الجهادي والنضالي لرموز وشخصيات ورجالات هذا المشروع".

وشدد السيد الحكيم "على ضرورة تشخيص الحقائق والحذر من حملات الاستهداف والتهوين التي تريد تسفيه كل شيء لتحقيق غاياتها بإشاعة اليأس والإحباط" داعيا "للتعرف على المشروع والقناعة به كمقدمة لإقناع الناس بالإلتفاف حوله.

المصدر: الفرات نيوز

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