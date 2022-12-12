فيلم ايراني "9 ساعات مع هانا" يدخل في سباق مهرجان "سياتل" لأفلام الأطفال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه سيعرض فیلم "9 ساعات مع هانا"في الدورة الثامنة عشرة من مهرجان "سياتل" لأفلام الأطفال.

وستنطلق فعاليات المهرجان في الثالث من فبراير/شباط 2023 وستستمر حتى الثاني عشر منه.

ويتناول حياة طفلة بإسم "هانا" في قرية بشمال محافظة "خراسان" شمال شرقي إيران، ويحاول تقريب الجمهور من حياتها.. "هانا" فتاة لا تستطيع إتخاذ القرارت بنفسها وتتأثر قراراتها بمن حولها .

تم إنتاج الفيلم باللغة الكردية وتم تصويره هذا العام في قرى بشمال محافظة خراسان.

يذكر أن الفيلم سبق أن حصل على جائزة أفضل فيلم قصير من القسم الدولي لمهرجان "بمبروك" للفنون والسينما في أميركا.

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