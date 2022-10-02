صالة الأوبرا بدمشق تبدأ عرض أفلام إيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بجهود الملحقية الثقافية الإيرانية في دمشق وبالتعاون مع وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية والمركز الدولي والتجاري لمؤسسة السورة السينمائية تستضيف صالة الأوبرا بدمشق اليوم الأحد أيام السينما الإيرانية.

ويستمر هذا الحدث الثقافي والفني حتى الثلاثاء 4 تشرين الأول/أكتوبر لعرض أفلام "هناس" و "الأبيض المتوسط" و"حوض الرسم" و"حبة سكر" و"الملائكة" الإيرانية، مترجمة للعربية.

وتم افتتاح الأسبوع الثقافي الإيراني في سوريا مساء الأربعاء الماضي بحضور رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الاسلامية محمدمهدي إيماني بور و وزيرة الثقافة السورية لبانة مشوح والسفير الإيراني مهدي سبحاني، في خان أسعد باشا بدمشق.

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