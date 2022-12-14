وزير خارجية بيلاروس الجديد: أولويات السياسة الخارجية لمينسك لم تتغير

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أضاف الوزير خلال عرضه لأولويات السياسة الخارجية لبيلاروس، اليوم الأربعاء: " أولويات السياسة الخارجية لبيلاروس تظل دون تغيير. والمبدأ الرئيسي هو الحفاظ على سيادتنا واستقلالنا وتنمية إمكاناتنا الاقتصادية وتعزيزها، وتحسين رفاه مواطنينا. وينبغي توجيه جميع الجهود لتحقيق ذلك، وهو ما يتوجب الانطلاق من هذه النقاط، وضمان تعديل جهود السياسة الخارجية لتحقيق ذلك".

وأكد الوزير أنه من الضروري مواصلة العمل على إعادة توجيه الصادرات البيلاروسية، التي تراجعت من الأسواق الغربية والأوكرانية، إلى أسواق بديلة.

وشدد على أنه يجب "ألا تؤثر (العقوبات الغربية) على عمل مؤسساتنا وتجمعاتنا العمالية. وفي هذا السياق، سنستمر في مواجهة الضغوط السياسية والاقتصادية والمعلوماتية التي لا تزال تمارس على بلدنا".

وعين الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أمس الثلاثاء، وزيرا جديد للخارجية هو سيرغي ألينيك، الذي كان النائب الأول لوزير الخارجية الراحل فلاديمير ماكي الذي توفي الشهر الماضي.

وسيرغي ألينيك، وزير الخارجية البيلاروسي الجديد، من مواليد عام 1965، ويجيد اللغتين الإنجليزية والألمانية حيث تخرج مع مرتبة الشرف من كلية الترجمة بجامعة اللغات الأجنبية في مينسك، ثم خدم في القوات المسلحة البيلاروسية أعوام 1988-1992، وفي أعوام 1992-1993 درس في الأكاديمية الدبلوماسية التابعة لوزارة الخارجية النمساوية، ثم بدأ حياته الدبلوماسية كسكرتير ثالث للإدارة القنصلية بوزارة الخارجية، وعمل في لاهاي بهولندا وكان ممثلا لبيلاروس في عدد من المنظمات الدولية، وكان سفيرا في الفاتيكان ومالطا.

المصدر: نوفوستي

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