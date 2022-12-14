  1. الدولية
  2. أوروبا
١٤‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٢:١١ م

التشيك تخطط لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

التشيك تخطط لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

 أعلن الرئيس التشيكي "ميلوش زيمان"، المعروف بتأييده الواسع للكيان الصهيوني أنه يخطط لنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد زيمان في تصريحاته أنه يعتزم نقل سفارة بلاده بالكامل من تل أبيب إلى القدس خلال الأشهر المقبلة.

وفتح الرئيس التشيكي المعروف بتأييده الواسع للاحتلال، فرعًا لسفارة بلاده في القدس المحتلة قبل نحو عام ونصف، لكن المكتب الرئيسي لا يزال في تل أبيب.

وبالإضافة إلى ذلك لدى الجمهورية التشيكية مكتب ثقافي رسمي في إحدى مناطق القدس تحت عنوان "دار الثقافة والتجارة التشيكية".

وقال زيمان : إن هو السبب الرئيسي لهذه التحركات في بيان إنه يريد أن يرى نهاية عملية نقل السفارة إلى القدس قبل نهاية فترته الرئاسية في مارس 2023.

وأكد أنه في الأشهر المقبلة سيقومان برفقة رئيس الوزراء التشيكي "بيتر فيالا"، بزيارة رسمية إلى الأراضي المحتلة وسيعلنان خلال هذه الزيارة عن اكتمال نقل سفارة بلادهم إلى القدس.

وفي مارس 2021 افتتح رئيس الوزراء التشيكي سفارة بلاده في القدس.

واعترفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسميا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني في 6 ديسمبر 2017.

/انتهى/

رمز الخبر 1928829

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات