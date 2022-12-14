التشيك تخطط لنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد زيمان في تصريحاته أنه يعتزم نقل سفارة بلاده بالكامل من تل أبيب إلى القدس خلال الأشهر المقبلة.

وفتح الرئيس التشيكي المعروف بتأييده الواسع للاحتلال، فرعًا لسفارة بلاده في القدس المحتلة قبل نحو عام ونصف، لكن المكتب الرئيسي لا يزال في تل أبيب.

وبالإضافة إلى ذلك لدى الجمهورية التشيكية مكتب ثقافي رسمي في إحدى مناطق القدس تحت عنوان "دار الثقافة والتجارة التشيكية".

وقال زيمان : إن هو السبب الرئيسي لهذه التحركات في بيان إنه يريد أن يرى نهاية عملية نقل السفارة إلى القدس قبل نهاية فترته الرئاسية في مارس 2023.

وأكد أنه في الأشهر المقبلة سيقومان برفقة رئيس الوزراء التشيكي "بيتر فيالا"، بزيارة رسمية إلى الأراضي المحتلة وسيعلنان خلال هذه الزيارة عن اكتمال نقل سفارة بلادهم إلى القدس.

وفي مارس 2021 افتتح رئيس الوزراء التشيكي سفارة بلاده في القدس.

واعترفت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسميا بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني في 6 ديسمبر 2017.

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