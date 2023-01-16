القضاء الايراني يفرج عن 975 سجينة في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حجة الإسلام والمسلمين محسني ايجئي، خلال كلمة ألقاها أمام المجلس الأعلى للقضاء الايراني، اليوم الاثنين، أشار إلى العفو القانوني الذي شمل السجينات المحكومات بمناسبة ذكرى ولادة السيدة الزهراء (عليها السلام)، قائلا: "مع العمل المكثف الذي قام به الزملاء بجهاز القضاء في جميع أنحاء البلاد، تم الافراج المشروط وغيرالمشروط عن ما يصل إلى 975 امرأة مدانة وكذلك تم الموافقة لاجازة حوالي 6 آلاف سجين في ارجاء البلاد".

وأوضح محسني ايجئي: "ان جهاز القضاء اصدر عفوا قانونيا اخرا قبل اسبوعين بمناسبة الذكرى الثالثة لاستشهاد الحاج قاسم سليماني، شمل قرابة 3000 من السجناء المؤهلين في جميع أنحاء البلاد".

ومع ذلك، نصح و حذر رئيس السلطة القضائية جميع السجناء والمحكومين الذين تم الإفراج المشروط عنهم أو ذهبوا في إجازة، حتى لا يرتكبوا خطأ او جريمة مرة أخرى، لأنه في هذه الحالة، بالإضافة إلى العقوبة الأشد والأقسى على أنفسهم، سوف يتسببون في عدم تمتع المحكمومين الآخرين من العفو القانوني فيما بعد، وكذلك يتسببون في انزعاج الشعب منهم.

وأشار محسني ايجئي إلى إحصائيات السلام والمصالحة في قضايا القصاص، قائلا: "ان في 9 الاشهر الماضية، تم العفو عن 310 المحكوم عليهم بالقصاص، بفضل جهود المحاكم ومجالس فض المنازعات ومساعدة المحسنين، وكذلك عفو اولياء الدم عن القصاص".

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