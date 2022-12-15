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١٥‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٨:٢٠ م

سوريا تؤكد ان سحب عضوية إيران من لجنة حقوق المرأة ينتهك الآليات القانونية للميثاق الأممي

سوريا تؤكد ان سحب عضوية إيران من لجنة حقوق المرأة ينتهك الآليات القانونية للميثاق الأممي

أكدت وزارة الخارجية السورية أن قرار سحب عضوية إيران من لجنة حقوق المرأة في الأمم المتحدة ينتهك أحكام الميثاق والآليات القانونية لعمل هذه المنظمة الدولية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان قالت وزارة الخارجية والمغتربين في حسابها على موقع تويتر اليوم: "إن التسييس والمعايير المزدوجة والنفاق وانتهاك أحكام الميثاق والآليات القانونية لعمل الأمم المتحدة هي أسس التحرك الأميركي لاعتماد قرار لإنهاء عضوية إيران في لجنة وضع المرأة، والتي شغلت مقعدها فيها عبر انتخابات ديمقراطية".

وكانت إيران اعتبرت القرار إجراء سياسياً فاقداً للصفة القانونية ومناقضاً للميثاق، ويخلق نهجاً خاطئاً في المنظمة الدولية، فيما أكد دبلوماسيون في نيويورك أن القرار يمثل سابقة خطيرة لأن إيران انتخبت عضوا في اللجنة.

وتعد اللجنة هيئة دولية معنية بتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، ويتم اختيار الدول الأعضاء فيها من خلال التصويت في مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، الذي يتم انتخاب أعضائه في الجمعية العامة.

/انتهى/

رمز الخبر 1928865

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