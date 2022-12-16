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١٦‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٧:٢١ م

إطلاق نار يستهدف مركبة صهيونية قرب نابلس

إطلاق نار يستهدف مركبة صهيونية قرب نابلس

تعرضت مركبة صهيونية مساء اليوم الجمعة، لاطلاق نار قرب مستوطنة "حفات جلعاد" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب غرب نابلس، دون وقوع إصابات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه زعمت مصادر عبرية أن مركبة فلسطينية انسحبت بسلام بعد إطلاقها النار صوب مركبة إسرائيلية شمال قرية مادما جنوب نابلس".

وذكرت قناة كان العبرية أن قوات الجيش الإسرائيلي تجري عمليات بحث عن منفذي هجوم مستوطنة "حفات جلعاد".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "وردت أنباء عن عملية إطلاق نار تجاه سيارة إسرائيلية قرب مستوطنة حفات جلعاد قرب نابلس، دون وقوع إصابات، وقوات الجيش تجري عمليات تمشيط بحثًا عن المنفذ.

/انتهى/

رمز الخبر 1928893

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