روسيا مُتقيّدة بشكل كامل وكلي بالتزاماتها المتعلقة بالمعاهدات الدولية للأسلحة البيولوجية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نفى كونستانتين فورونتسوف، نائب مدير دائرة منع الانتشار والحد من التسلح ب‍وزارة الخارجية الروسية، إمكان أن تستخدم روسيا هذه الأسلحة، وقال لعدد من الصحفيين: "لا صحة لذلك على الإطلاق".

وأضاف أن روسيا متقيّدة بشكل كامل وكلي بالتزاماتها المتعلقة بالمعاهدات الدولية التي تحظر استخدامها".

وأكد الدبلوماسي "ليس لدينا برامج في المجال العسكري تتعلق بالأسلحة البيولوجية"، مضيفا أن "جميع أنشطتنا في المجال البيولوجي هي بالكامل للأغراض السلمية وليس أكثر من ذلك".

وجاءت تصريحات فورونتسوف على هامش مراجعة معاهدة حظر الأسلحة البيولوجية التي تجري كل 5 سنوات ومن المقرر أن تنتهي الجمعة بعد 3 أسابيع من العمل. وتحظر المعاهدة تطوير وإنتاج وتخزين هذه الفئة من أسلحة الدمار الشامل.

إلاّ أن غياب آلية للتحقق تمثّل نقطة ضعف كبيرة ونقطة خلاف منذ عقدين.

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