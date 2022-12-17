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١٧‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٧:١٠ م

وزارة التجارة الايرانية تعلن تصدير معادن بقيمة 7.8 مليار دولار

وزارة التجارة الايرانية تعلن تصدير معادن بقيمة 7.8 مليار دولار

أعلنت وزارة التجارة والصناعة والمعادن الايرانية عن تصدير قطاع المعادن منتجات بحجم تجاوز 30.3 مليون طن بقيمة 7.86 مليار دولار في الشهور الثمانية الاولى من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة التجارة والصناعة والمعادن الايرانية أوضحت في بيان اليوم السبت، أن الصادرات شهدت زيادة كمية بنسبة 1 بالمئة فيما انخفضت سعريا بنسبة 5 بالمئة.ونوهت الى أن " سلسلة الصلب ومنتجات الفولاد" كانت الاكثر اجتذابا للعملة الاجنبية بواقع 3.710 مليار دولار بالرغم من انخفاض 23 بالمئة على اساس سنوي.

واكدت أن " منتجات النحاس" استحوذت على 981 مليون دولار وجاءت بالمرتبة الثانية من حيث تدفق العملة الاجنبية تلتها تواليا " سلسلة الالمنيوم ومنتجاته" 781 مليون دولار و" المعادن والصناعات المعدنية" 668 مليون دولار و"سلسلة الزنك" نحو 405 ملايين دولار.

/انتهى/

رمز الخبر 1928920

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