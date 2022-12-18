الايراني هادي جوبان يحرز لقب "مستر اولمبيا" 2022

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه احرز هادي جوبان ميدالية الذهبية لأشهر بطولة كمال الاجسام في العالم "مستر اولمبيا 2022" في اميركا وفاز بلقب مستر اولمبيا في هذه المنافسات.

وفاز شوبان بالميدالية البرونزية مستر أولمبيا لأول مرة في عام 2019 والمرة الثانية في عام 2021 وحصل على جائزة 400 ألف دولار لهذه المنافسات، ولكن جاء هذه المرة ليحتل المركز الاول و يقدم نفسه كاول بطل كمال الاجسام الاسيوي يحرز لقب "مستر اولمبيا".

وتعد بطولة "مستر أولمبيا" أهم وأعرق منافسات كمال الأجسام العالم، والتي تقام كل عام بمشاركة مجموعة من أكثر الرياضيين احترافًا في هذا المجال. وحقق "لي هاني" و"روني كولمان" أكبر عدد من البطولات ضمن هذه المنافسات حتى الآن، حيث احرزا ثماني بطولات.

وبعد جوبان، فاز كل من "ديريك لونسفورد" و"نيك ووكر" من أمريكا بالميداليات الفضية والبرونزية في بطولة مستر اولمبيا 2022، ولم يتمكن بطل الموسم السابق "بيغ رامي" بالفوز على لقب أفضل من المركز الرابع.

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