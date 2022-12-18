  1. الاقلیمیة
  2. دول الجوار
١٨‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٤:٠١ م

مقتل 4 من عناصر الشرطة بهجوم في شمال غرب باكستان

مقتل 4 من عناصر الشرطة بهجوم في شمال غرب باكستان

قتل أربعة من أفراد الشرطة الباكستانية وأصيب أربعة آخرون بجروح خطيرة اليوم الأحد بهجوم مسلح على مخفر في شمال غرب البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال نواز خان، الضابط في مركز الشرطة الذي تعرض للهجوم، إن المشتبه بهم استخدموا القنابل اليدوية والأسلحة الآلية لمهاجمة المخفر الواقع في منطقة لاكي مروات قبل الفرار من مكان الحادث ليلا.

وذكر خان أن قوات الشرطة المناوبة ردت على الهجوم و طلبت تعزيزات قبل أن يفر المهاجمون الذين نفدت ذخيرتهم على ما يبدو قبل وصول المساعدة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اللحظة، لكن حركة "طالبان" الباكستانية أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات السابقة على الشرطة في المنطقة.

المصدر: "أسوشيتد برس"

/انتهى/

رمز الخبر 1928948

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    المراة و الاسرة

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات