مقتل 4 من عناصر الشرطة بهجوم في شمال غرب باكستان

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال نواز خان، الضابط في مركز الشرطة الذي تعرض للهجوم، إن المشتبه بهم استخدموا القنابل اليدوية والأسلحة الآلية لمهاجمة المخفر الواقع في منطقة لاكي مروات قبل الفرار من مكان الحادث ليلا.

وذكر خان أن قوات الشرطة المناوبة ردت على الهجوم و طلبت تعزيزات قبل أن يفر المهاجمون الذين نفدت ذخيرتهم على ما يبدو قبل وصول المساعدة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى اللحظة، لكن حركة "طالبان" الباكستانية أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات السابقة على الشرطة في المنطقة.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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