مقتل وإصابة 6 من رجال الشرطة الأفغانية في هجوم مسلح بكابول

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن المسئولين في مقر شرطة كابول قولهم إن الحادث وقع في منطقة دوغباد أمس، وأودى بحياة 3 من رجال الشرطة، وإصابة 3 آخرين، وأضافوا أن المسلحين المهاجمين فروا من المنطقة بعد اقتحام المركز الأمني.

من جانبها، أعلنت جماعة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم، وزعمت مقتل 8 من رجال الشرطة في الهجوم.

كان هذا هو الهجوم الثاني على موقع أمني في كابول في أقل من أسبوع حيث فقد ما لا يقل عن 4 من جنود الشرطة التابعين لقوات الحماية العامة أرواحهم في هجوم مماثل في منطقة بول شارخي بالمدينة قبل بضعة أيام.