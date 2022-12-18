الرئيس الايراني: تطوير التعاون بين الدول المستقلة أحد السبل لتقويض ضغوط قوى الاستكبار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان الرئيس الايراني، حجة الإسلام السيد ابراهيم رئيسي، اعتبر لدى استقباله وزير خارجية نيكارغوا، دنيس مونكادا، أن الطاقات والفرص العديدة المتاحة لإيران ودول منطقة اميركا اللاتينية، تشكل ارضية مناسبة لتنمية العلاقات بين الجمهورية الاسلامية الايرانية ودول أميركا اللاتينية بما فيها نيكاراغوا.

وأشار رئيسي الى العلاقات الثنائية الطيبة بين ايران ونيكاراغوا والتعاون الايجابي والبناء بين البلدين في المؤسسات والمنظمات الدولية، وقال: ان المقاومة امام عداء الاستكبار وضغوطه وخاصة أميركا، هو من عوامل ترسيخ العلاقات والتعاون بين البلدين.

وفي إدانة لإساءة استخدام أمريكا والغرب لأدوات مثل حقوق الإنسان ضد الدول المستقلة والمقاومة ، أكد على فشل أمريكا في ممارسة سياسة الضغوط ضد الدول المقاومة ، وأوضح أن توسيع التعاون بين الدول المتحالفة هو أحد السبل لتقويض ضغط جبهة الاستكبار.

ومن جهته أشار وزير خارجية نيكاراغوا ، دينيس مونكادا ، في هذا الاجتماع ، إلى مقاومة إيران للضغوط والعقوبات الأمريكية، وأكد على أهمية تنفيذ وثيقة التعاون الشامل بين البلدين.

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