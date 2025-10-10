إيران ونيكاراغوا تؤكدان تطوير التعاون الحضري

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى "رامين زارع" اليوم الأربعاء رئيسة بلدية ماناغوا، "رينا رويدا" ومساعدیها وأكد الجانبان في هذا اللقاء، ضرورة تطوير التعاون الحضري وتوسيع التفاعلات بين طهران وماناغوا باعتبارهما مدينتين شقيقتين.



وإن إنشاء منصة مناسبة لإقامة تواصل وثيق بين متاحف البلدين، وتركيب التماثيل وتسمية الشوارع والحدائق والممرات في المدينتين بأسماء المشاهير والأبطال الوطنيين في البلدين، وتبادل الخبرات في مجال إدارة المدن کانت من بين الاتفاقيات الأخرى التي توصل إليها الجانبان.



