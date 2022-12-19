المرجع السيستاني يؤكد لمسؤول أممي ضرورة تخليص النساء التركمانيات والإيزيديات من أسر "داعش"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المكتب الخاص بالمرجع السيد السيستاني، في بيان إن "السيد السيستاني استقبل قبل ظهر اليوم كريستيان ريتشر رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق وغيره "، مبينا أن "السيد السيستاني استمع الى توضيح موجز منه حول الخطوات التي قام بها فريق التحقيق في أداء مهمته منذ انشائه بموجب قرار مجلس الأمن الدولي المرقم (2379) في عام 2017م".

وأضاف أن "المرجع الأعلى استذكر خلال هذا اللقاء الانتصار الكبير الذي حقّقه العراقيون في منازلتهم الكبرى لتخليص بلدهم من عصابات داعش الإرهابية، وأشاد ـ بإجلال وإكبار ـ بالتضحيات الجسام التي قدّمها أبناؤهم من المقاتلين الأبطال بمختلف عناوينهم في تحقيق ذلك الإنجاز التاريخي العظيم، مترحّماً على شهدائهم الأبرار وداعياً للمصابين منهم بالشفاء والعافية".

وأكد السيد السيستاني بحسب البيان الصادر عن مكتبه، أنه "لولا ذلك الانتصار الحاسم لما تسنى العمل على ملاحقة عناصر داعش ومحاسبتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق العراقيين، ولا سيما جرائم القتل والسبي والاغتصاب وتدمير الآثار العراقية"، مشدّداً على "ضرورة مراعاة كامل العدالة في كل الإجراءات التي تتخذ بهذا الصدد".

كما أشار إلى "ضرورة العمل على تخليص من تبقى من النساء التركمانيات والايزيديات في أسر التنظيم الإرهابي في سوريا، واتخاذ خطوات فاعلة في انصاف ضحاياه ولا سيما من النازحين واللاجئين"، معبرا عن تمنياته لـ "كريستيان ريتشر وفريقه بالتوفيق في أداء مهامهم".

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