وزير الخارجية الايراني يلتقي نظيره القطري في الصين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تباحث حسين أمير عبد اللهيان مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن ال ثاني على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغاني في الصين.

والتقى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قبل ذلك وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغاني في الصين. وغادر وزير الخارجية على راس وفد سياسي امس الثلاثاء طهران متوجها الى مدينة تونشي بشرق الصين في محافظة آنهوي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغانی .

وتستضيف بكين اليوم الاربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان حول المساعدات الإنسانية لهذا البلد بحضور وزراء خارجية وممثلي جيران أفغانستان. والى جانب امير عبد اللهيان تم دعوة وزير خارجية طالبان أمير خان متكي ووزيري خارجية قطر وإندونيسيا كضيفين خاصين لقمة بكين.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد زار كابل الخميس الماضي قادما من العاصمة الباكستانية إسلام آباد حيث شارك في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي على مدى يومين. وعقد الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان في طهران يوم 26 نوفمبر الماضي، بحضور وزراء خارجية إيران والصين وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان./انتهى/