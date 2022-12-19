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١٩‏/١٢‏/٢٠٢٢, ٧:١٨ م

الجهاد الإسلامي: دماء الشهداء تشعل مزيداً من وقود الانتفاضة

الجهاد الإسلامي: دماء الشهداء تشعل مزيداً من وقود الانتفاضة

زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيدها القائد: تامر عزمي النشرتي، أحد أبطال كتيبة جنين - سرايا القدس، الذي ارتقى متأثراً بجراحه التي أصيب بها أثناء تأديته واجبه الجهادي في مخيم جنين بالضفة المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حركة الجهاد الإسلامي نعت الشهيد المجاهد تامر النشرتي، من أبناء جنين الملحمة، الذي التحق برفاق دربه من الشهداء، مؤكدةً أن هذه الدماء الطاهرة سوف تشعل مزيداً من وقود الانتفاضة المتواصلة على امتداد الساحات.

وأشادت بسواعد مجاهدينا في كتيبة جنين - سرايا القدس، الذين استهدفوا جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين قرب قرية صانور وبلدات جبع وقباطية وعرابة في جنين، في مشهد جهادي يليق بتضحيات شعبنا الذي يرنو ليوم حريته.

وتقدمت بالتعزية والمباركة من عائلة الشهيد الكرام وعموم أهلنا في جنين الدم والشهادة، مؤكدين أننا أمام هذه الدماء الطاهرة على عهدها والوفاء لها مهما بلغت التضحيات، حتى دحر الاحتلال وتطهير المقدسات.

وأعلنت المصادر الطبية اليوم الاثنين 19/12/ 2022 ، عن استشهاد الشاب تامر نشرتي متأثراً بإصابته إثر انفجار عبوة ناسفة خلال الإعداد للتصدي لقوات الاحتلال الأسبوع الماضي.

وكان الشهيد أصيب الأسبوع الماضي خلال الإعداد وهو أحد عناصر وحدة هندسة العبوات الناسفة في كتيبة جنين.

المصدر: فلسطين اليوم

/انتهى/

رمز الخبر 1929007

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