الجهاد تنعي شهداء جنين وتؤكد أن المقاومة على عهدهم سائرة

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي، أن هذه الدماء الشاهدة على بشاعة العدو وجرائمه، سوف تشعل مزيداً من وقود الانتفاضة في وجه الاحتلال، وينقلب عليه هذا العدوان هزيمة وانكسارا.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني ببركة دماء الشهداء وعزيمته وصموده، قادر على تجاوز كل المحن والضربات، وصد هذا العدوان وتدفيع المحتل ثمن جرائمه وإرهابه الذي يمارسه كل يوم ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، ونؤكد أن تصاعد إجرام العدو لن يكسر انتفاضتنا المتواصلة على امتداد الساحات.

وأشادت بسواعد مجاهدينا في كتيبة جنين - سرايا القدس، ومقاومي شعبنا الذين استبسلوا في التصدي لاقتحام الاحتلال، وضرب جنوده وآلياته، وندعو إلى مواصلة الاشتباك مع العدو، ليعلم أن استباحة دمنا لم يعد مجانياً وأن رد مقاومتنا قادم لا محال.

وتقدمت، بالتعزية والمباركة من عوائل الشهداء الكرام وعموم أهلنا في جنين الدم والشهادة، مؤكدين أننا أمام هذه الدماء الطاهرة على عهدهم أوفياء لهم مهما بلغت التضحيات حتى حرية شعبنا، ونسأل الله الشفاء العاجل للجرحى والحرية للأسرى.

واستشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين، فجر اليوم الخميس برصاص جيش العدو "الإسرائيلي"، بعد اقتحامه وعدوانه على مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع المقاومين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح مقتضب، بأن 3 مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال "الإسرائيلي، فجر اليوم، خلال اقتحام جنين، وهم عطا شلبي، صدقي زكارنة، طارق الدمج.