بوريل ناقش مع وزير الخارجية العماني التحديات الاقليمية خاصة قضية الاتفاق النووي الايراني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلن مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن لقاء ومشاورات مع وزير الخارجية العماني على هامش قمة بغداد2.

وكتب بوريل في رسالة على تويتر التقيت مع وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي وأكدت على الديناميكيات الإيجابية في العلاقات الثنائية.

وأضاف مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: ناقشنا أيضًا التطورات في إيران المتعلقة بخطة العمل الشاملة المشتركة بالإضافة إلى التحديات الإقليمية الأخرى.

وفي غضون ذلك، كتب رئيس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في رسالة على تويتر يوم الثلاثاء بعد لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أميرعبداللهيان كان لدي لقاء ضروري مع وزير الخارجية الإيراني أميرعبد اللهيان في الأردن حول العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي.

وأضاف جوزيف بوريل، متجاهلاً انتهاك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 أولاً من قبل الولايات المتحدة في 2018 بانسحاب البلاد من الاتفاقية الدولية لعام 2015 ثم تقاعس أوروبا عن التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة: اتفقنا على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة على اساس مفاوضات فيينا، يجب أن تظل قنوات الاتصال مفتوحة.

وفي هذا الاجتماع، نصح أمير عبد اللهيان، أثناء إعلانه استعداد الجمهورية الإسلامية الايرانية لاختتام مفاوضات فيينا على أساس مسودة حزمة التفاوض التي جاءت نتيجة شهور من المفاوضات الشاقة والمكثفة.

وأعلن وزير خارجية بلادنا على هامش قمة بغداد 2، جدية الجمهورية الإسلامية في المفاوضات المتعلقة بالبرنامج النووي على مدى العامين الماضيين، وأن الوصول إلى اتفاق جيد وقوي وعملي هدف الجانب الإيراني في المفاوضات.

وأضاف أني أجريت محادثات اليوم مع السيد جوزيب بوريل ، الممثل السامي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ، وأثناء شكره له على دوره البناء في مفاوضات فيينا ، أخبرته أننا مستعدون للانتهاء من المفاوضات مع الالتزام بالخطوط الحمراء.

/انتهى/