ملك الأردن يؤكد دعم سيادة العراق.. والسيسي يوجه كلمة للعراقيين

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال العاهل الأردني في كلمته خلال قمة بغداد2 للتعاون والشراكة التي عقدت في العاصمة الأردنية عمّان، "نؤكد على دعم جهود العراق في دعم أمنه وسيادته وتعزيز التعاون الإقليمي".

وأضاف، أن "قمة بغداد 2 تؤكد على دور العراق المحوري"، لافتاً إلى أن "استقرار العراق ركن اساسي للمنطقة".

ومن جانبه، أكد السيسي "دعم الجهود الوطنية في العراق لاستعادة مكانته ودوره الفاعل"، معتبراً "الوضع الأمني في العراق بأنه يشهد تحسناً ملحوظاً".

ورأى، أن "قمة بغداد فرصة للتطوير والتنسيق مع العراق في مواجهة التحديات"، مضيفاً: "لدينا رغبة صادقة في فتح مرحلة جديدة من الشراكة مع العراق".

وأشار إلى أن "الدولة العراقية حققت إنجازات مهمة في محاربة الإرهاب"، مردفاً: "نجاح العراق يعد نجاحاً للمنطقة جميعاً"، مؤكداً في الوقت ذاته "رفض أي تدخلات خارجية في شؤون العراق".

ووجه السيسي كلمة للشعب العراقي، قائلاً: "نحن على ثقة تامة بالمضي قدماً نحو الازدهار وستتجاوزون التحديات ومصر ستكون عوناً وسنداً لكم".

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