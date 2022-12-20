بوريل: اتفقنا مع أمير عبداللهيان لإحياء الاتفاق النووي على أساس مفاوضات فيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه كتب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بعد الاجتماع مع حسين امير عبداللهيان في تغريدة : "اتفقنا على إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة على أساس مفاوضات فيينا" .

وفي الاجتماع مع امير عبداللهيان على هامش قمة بغداد 2، شرح جوزيف بوريل مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه الجمهورية الإسلامية الايرانية في الأشهر الأخيرة، وناقش قضية خطة العمل المشتركة الشاملة والمفاوضات النووية إلى جانب القضايا الأخرى المدرجة على جدول أعمال الجانبين، وشدد على عزم الاتحاد الأوروبي للمضي قدما وانتهاء مفاوضات فيينا.

وحضر هذا الاجتماع علي باقري نائب وزير خارجية بلادنا وإنريكي مورا منسق مفاوضات فيينا.

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