وزير التراث الثقافي الايراني يعلن عن تسجيل 4 معالم ثقافية في لائحة منظمة اليونسكو

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير التراث الثقافي الايراني، خلال تصريحات للصحفيين، صباح اليوم الاربعاء، هنأ حفل "ليلة يلدا" الايرانية، معتبرا هذا الحفل، مناسبة عالمية.

وقال ضرغامي: "انه سجل "ليلة يلدا" كـتراث ايراني قيم في لائحة منظمة اليونسكو العالمية خلال هذا العام، وأعجب العالم بمكانة يلدا، حيث هذه المناسبة تحترم جميع قيمنا وأسسنا الفكرية والأيديولوجية والقرآنية."

وأوضح وزير التراث الثقافي: "أن اسس حفل "يلدا" مبنية على الاهتمام بالأسرة، والقيم والفضائل الإنسانية، والاحترام لكبار القوم، والتقارب بين المجتمع الذي ينطلق منه الأسرة، مضيفا ان الاسلام يؤكد على الاهتمام بجميع هذه الاسس.

وتابع: "انه سجلنا هذا العام 4 معالم ثقافية في لائحة اليونسكو، منها "ليلة يلدا"، و"التطريز التركماني"، و"نسج الحرير"، و"موسيقى عود"؛ حيث زاد عدد التراث الايرانية المسجلة لدى هذه المنظمة من 17 إلى 21 تراث، وصعدنا من المركز السابع الى المركز السادس في العالم."

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