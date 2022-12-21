الصحة الإيرانية تسجل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت في تقريرها اليومي، عن عن تسجيل وفاة 5 أشخاص وإصابة 48 شخصا آخر بكورونا خلال الـ 24ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية اليوم الاربعاء إلى 144الفا و 672 شخصا وارتفاع اجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى سبعة ملايين و 560 الف و 629 شخصا.

وتابعت، إن اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين 335 الف و 808 شخصا.

وعن التطعيم العام ضد فيروس كورونا، أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها، توزيع ما مجموعه 155 مليونا 103 الفا و923 جرعة من انواع اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) في أنحاء البلاد.

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