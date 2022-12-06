تسجيل ثلاثة وفيات و34 إصابة جديدة بكورونا في إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت في تقريرها اليومي عن تسجيل وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة 34 شخصا آخر بكورونا خلال الـ 24ساعة الماضية.

وارتفع اجمالي عدد الوفيات بالفيروس في البلاد، لغاية اليوم الثلاثاء إلى 144الفا و 648 شخصا وارتفاع اجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى سبعة ملايين و 559 الف و 737 شخصا.

وتابعت الوزارة، إن اجمالي عدد المتعافين من الفيروس والمغادرين للمستشفيات في إيران بلغ 7 ملايين 335 الف و 357 شخصا.

وحول التطعيم العام ضد فيروس كورونا، أعلنت الصحة الإيرانية في بيانها، توزيع ما مجموعه 155 مليونا 79 الفا و373 جرعة من انواع اللقاحات المضادة (الأولى والثانية والتذكيرية) في أنحاء البلاد.

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