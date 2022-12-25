عقار ايراني للكورونا يحصل على براءة اختراع عالمية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بفضل الجهود التي بذلها باحثو شركة "ميم دارو" الايرانية، حصل دواء "ساليرافيرا" للحد من مضاعفات فيروس كورونا على براءة اختراع عالمية والذي تم إنتاجه في يونيو 2021.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "ميم دارو" القائمة على المعرفة، رضا رمضاني، حول عملية الحصول على براءة اختراع عالمية لعقار Salivira انه تم التسجيل المحلي لعقار Salivira في العام الماضي حيث حصل على الترخيص الداخلي لاستخدامه، بعد ان كان قد تم اجراء تجارب قبل السريرية والسريرية عليه.

وقال رضا رمضاني: "انه لقد وقعنا عقدًا مع شركة مرموقة في أوروبا لحمايتنا قانونًا، لأن الجزء الفني من براءات الاختراع هو اجراء تخصصي للغاية، وللقيام بذلك كنا نحتاج إلى شركة ذات خبرة لمساعدتنا.

وأضاف: في سياق ذلك، قمنا بعمل منهجي واسع النطاق ودرسنا حوالي 50 براءة اختراع دوائية لإنشاء نظام براءات اختراع دوائي شامل، وبعد ذلك جمعنا جميع وثائقنا وسلمناها إلى شركة محاماة أجنبية.

وتابع رمضاني: "هكذا تمكنا من إجراء تحسينات فنية لدينا لبراءة اختراع Saliravira وأخيراً نجحنا في تسجيل اختراعنا".

واوضح الرئيس التنفيذي للشركة أهمية الحصول على براءة اختراع عالمية قائلا: عندما نريد التعاون مع مجموعات الإنتاج الكبيرة على المستوى العالمي، يجب أولاً تسجيل براءة الاختراع للدواء المنتج، وهذا يتطلب الكثير من الوقت والمال.

وصرح رمضاني ان هدفنا من كل هذه الجهود هو التعاون مع الشركات الكبرى في إنتاج وتوزيع الأدوية على المستوى العالمي. وفي هذا الصدد، بعد تسجيل براءة الاختراع، وقعنا عقدًا مع شركة توزيع أدوية مرموقة، حيث وافقت الشركة على أنه إذا تم إنتاج هذا العقار في أوروبا، فسوف تتحمل مسؤولية توزيعه ايضا. ولحسن الحظ، هذه المسألة في مراحلها النهائية ونحن في مسار الحصول على التصاريح ذات الصلة للقيام بذلك.

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